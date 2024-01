Melania Trump, die aus Slowenien stammt und seit 2006 auch die US–amerikanische Staatsbürgerschaft hat, half ihren Eltern bei der Einwanderung in die USA. Amalija und Viktor Knavs legten 2018 während der Regierungszeit von Ex–Präsident Trump, in einem New Yorker Gericht den Eid ab. In den vergangenen Jahren lebte das Paar in Mar–a–Lago, Palm Beach, wo auch Melania und Donald Trump leben.