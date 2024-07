Mit 78 Jahren: Chinesische Schauspielerin Cheng Pei-pei ist gestorben

Cheng Pei–pei (1946–2024) revolutionierte mit ihrer Rolle in dem Wuxia–Film «Come Drink With Me – Das Schwert der gelben Tigerin» (1966) schon mit 19 Jahren das chinesische Kino. Sie gilt als Vorreiterin für weibliche Kampfkunstrollen – jetzt ist sie mit 78 Jahren gestorben. Wie «Variety» berichtet, starb die Schauspielerin bereits am 17. Juli in ihrem Wohnort im US–amerikanischen San Francisco.