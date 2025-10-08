Mit 88 Jahren gestorben: Moderatorin Eva Imhof trauert um ihre Mutter

«Dein Leben war geprägt von Schmerzen und doch hast Du immer gestrahlt. Ich weiss noch: schon als Kind habe ich Deine glitzernde Kleidung und Deinen funkelnden Schmuck bewundert.» Im Mai hätten sie noch so schön den 88. Geburtstag ihrer Mutter gefeiert, so Imhof. Eine der Aufnahmen, die sie mit dem Beitrag teilte, zeigt ihre Mutter lächelnd an einem Tisch sitzend. Auf weiteren Bildern sind die beiden Frauen gemeinsam zu sehen.