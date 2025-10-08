Mit 88 Jahren gestorben: Moderatorin Eva Imhof trauert um ihre Mutter

TV–Moderatorin Eva Imhof (47) trauert um ihre Mutter, die im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Auf Instagram verabschiedet sich die 47–Jährige in einem emotionalen Beitrag. Darin schreibt Imhof an die Verstorbene: «Mama! Danke, dass Du meine Mama warst – und für immer bleibst.»
«Dein Leben war geprägt von Schmerzen und doch hast Du immer gestrahlt. Ich weiss noch: schon als Kind habe ich Deine glitzernde Kleidung und Deinen funkelnden Schmuck bewundert.» Im Mai hätten sie noch so schön den 88. Geburtstag ihrer Mutter gefeiert, so Imhof. Eine der Aufnahmen, die sie mit dem Beitrag teilte, zeigt ihre Mutter lächelnd an einem Tisch sitzend. Auf weiteren Bildern sind die beiden Frauen gemeinsam zu sehen.
«Ich sehe Dich nach wie vor bunt und farbenfroh: mit Deinen rot lackierten Fingernägeln und Deinem Lachen», erklärt Eva Imhof weiter. Ihre Mutter, die 1937 zur Welt kam, habe ihr so viele Werte vermittelt und war trotz «Krankheiten und Schicksalsschläge immer aufrecht». Imhof fügt am Ende hinzu, sie sei ihrer Mama dankbar für alles, «jetzt und in alle Ewigkeit».
Promis bekunden ihr Beileid
Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen von Fans und prominenten Freunden von Eva Imhof. Frauke Ludowig (61) schreibt: «Mein herzliches Beileid, liebe Eva, es tut mir ganz doll leid! Ich denke sehr an dich». Vera Int–Veen (58) wünscht Imhof «ganz viel Kraft» und Monica Ivancan (48) erklärt: «Fühl dich fest gedrückt! Die Mama bleibt für immer im Herzen.»