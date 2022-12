Mit 89 Jahren: Joan Collins begeistert im Leoparden-Badeanzug

1981 übernahm Joan Collins in der erfolgreichen TV-Serie «Der Denver-Clan» (Originaltitel: «Dynasty») die Rolle der rachsüchtigen Intrigantin Alexis Colby und wurde zu einem der bekanntesten Fernsehstars der 1980er Jahre. Nach dem Ende der Serie 1989 war sie in weiteren TV-Serien zu sehen. Auf ihrem Instagram-Account mit 298.000 Followern erinnert sie regelmässig mit Throwback-Fotos an ihre «Dynasty»-Zeit, veröffentlicht jedoch auch Fotos mit ihrer Familie. Seit 2002 ist sie in fünfter Ehe mit Percy Gibson (57) verheiratet. Collins hat drei erwachsene Kinder, zwei aus der zweiten und eins aus der dritten Ehe.