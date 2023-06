Mit 89 Jahren: US-Sänger Frankie Valli hat erneut geheiratet

Noch in diesem Jahr startet seine Band Konzertreihe in Las Vegas

Nicht nur privat ist er im hohen Alter noch rührig: Mit den Four Seasons wird er bald ein Jahr lang Konzerte im Westgate Hotel in Las Vegas geben - dort, wo er zum vierten Mal den Bund der Ehe eingegangen ist. Zusammen mit seinen Bandkollegen wurde er 1990 in die Rock and Roll Hall of Fame sowie 1999 in die Vocal Group Hall of Fame aufgenommen. Valli hat mehr als 35 Hits erzielt, und ist auch als Solokünstler erfolgreich.