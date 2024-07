Mit 90 Jahren gestorben: Trauer um Musiklegende John Mayall

Die Musiklegende John Mayall (1933–2024) ist tot. Der britische Bluesmusiker, der mit seiner einflussreichen Band Bluesbreakers als Wegbereiter für Stars wie Eric Clapton (79) und Mick Fleetwood (77) galt, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. In einem Statement auf John Mayalls Instagram–Seite heisst es, der Musiker sei am Montag (22. Juli), umgeben von seiner Familie, in seinem Haus in Kalifornien verstorben. «Gesundheitliche Probleme, die John dazu zwangen, seine epische Tournee–Karriere zu beenden» hätten «letztendlich zum Frieden» für einen der grössten Live–Musiker dieser Welt geführt, heisst es in dem Beitrag weiter.