Mit 96 Jahren verstorben: Caitlyn Jenner trauert um ihre Mutter Esther

Die grosse Kardashian-Jenner-Familie

Caitlyn Jenner kam als Bruce Jenner zur Welt und gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1976 im Zehnkampf Gold. Sie war später unter anderem auch in der Reality-Show «Keeping Up with the Kardashians» zu sehen, die in den USA ab 2007 ausgestrahlt und 2021 eingestellt wurde. 2015 gab sie bekannt, trans zu sein.