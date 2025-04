Mit allen Tieren: Judith Rakers zieht auf die Insel Rügen

Judith Rakers (49) verlässt das Festland und erfüllt sich ihren langgehegten Traum. Die leidenschaftliche Hobby–Landwirtin zieht mit ihrer «kleinen Farm» auf die Ostseeinsel Rügen. Was viele ihrer Follower nach der Ankündigung am 1. April zunächst für einen Scherz hielten, bestätigte die ehemalige «Tagesschau»–Sprecherin jetzt in einem weiteren Instagram–Video: «Die Farm zieht nach Rügen. Im Sommer. Und alle Tiere kommen mit.»