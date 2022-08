Mit «Alte Bande» im TV: Mario Adorfs bewegtes Leben

Seine Heimat sieht er im kleinen Eifelstädtchen Mayen, nicht in Rom, wo er über 40 Jahre gelebt hat, nicht in Paris oder Saint Tropez, wo er Wohnsitze hat, nicht in München, wo er mit Ehefrau Monique, mit der er seit 1985 in zweiter Ehe verheiratet ist, lebt. In Mayen ist er «dankbarer» Ehrenbürger, nach ihm wurde der «Mario-Adorf-Burgweg» benannt.