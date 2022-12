Hollywood-Star George Clooney (61), die Singer-Songwriterin Amy Grant (62), die Sängerin Gladys Knight (78), die Komponistin Tania León (79) und die Rockgruppe U2 - Adam Clayton (62), Larry Mullen Jr. (61), The Edge (61) und Bono (62) - liessen sich am Sonntag feiern. Die Künstler erhielten für ihr Lebenswerk den Kennedy-Preis (The Kennedy Center Honors). Bei einem Empfang für die Preisträger im Weissen Haus, bei dem diese ihre Medaillen bekamen, sprach US-Präsident Joe Biden (80) über die Leistung der Stars.