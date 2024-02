Mit Angela Finger-Erben: «Schwiegertochter gesucht» ist zurück

Mit neuer Moderation wieder «back to the roots»

Der RTL–Ankündigung zufolge führt diese Suche die Zuschauer vom atemberaubenden Alpenvorland bis in den hohen Norden und sogar auf die mondäne Mittelmeerinsel Mallorca. Zu den Neuerungen der Show unter ihrer Moderation verriet Angela Finger–Erben: «Alle Junggesellen und alle Damen sind natürlich neu. Haha ... und alle sind sie TOLL! Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots – wie ‹Schwiegertochter gesucht› vor ein paar Jahren war. Liebevoll, herrlich unterhaltsam und auch lustig. Es ist für jeden was dabei!»