Mit Augenklappe bei der IAA: Alle Blicke auf Olaf Scholz gerichtet

Bundeskanzler Olaf Scholz (65) ist am vergangenen Samstag (2. September) bekanntlich beim Joggen in einer Heimatstadt Potsdam gestürzt. Mit seiner Verletzung, die momentan das Tragen einer Augenklappe nötig macht, geht der SPD–Politiker seitdem offensiv um. So stellte Scholz seinen neuen Augenklappen–Look am gestrigen Montag gleich selbst auf seinem offiziellen Instagram–Kanal vor, um die Bevölkerung an sein vorübergehendes Aussehen zu gewöhnen, bevor er zu Wochenbeginn wie gewohnt seine Amtstätigkeiten wieder aufnahm.