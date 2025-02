Mit Baby: Diese «Bridgerton»-Charaktere kehren in Staffel 4 zurück

«Bridgerton»–Fans können sich in der vierten Staffel auf die Rückkehr von zwei Stars der Netflix–Serie freuen. Bei der Veranstaltung «Bridgerton Season of Love Fan Celebration» bestätigte der Cast am Freitag «People» zufolge Simone Ashley (29) und Jonathan Bailey (36) für die neuen Episoden. Demnach werden sie ihre Rollen als Anthony Bridgerton und Kathani «Kate» Sharma wieder aufnehmen. Um die Liebesgeschichte des Paares drehte sich die zweite Staffel der Erfolgsserie.