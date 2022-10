Um sich vor möglichem Missbrauch zu schützen, rät die Verbraucherzentrale, NFC-fähige Bankkarten in einer Schutzhülle aufzubewahren, die ungewollte Funkkommunikation unmöglich macht. Bei Smartphones und Smartwatches hat man die Option, Zahlungen per PIN, Fingerabdruck oder FaceID freigeben zu müssen oder eine Betragsobergrenze für Bezahlungen festzulegen. Weil jedoch die Kommunikation nur in nächster Nähe stattfindet und ausserdem automatisch unterbrochen wird, sobald mehr als zwei NFC-Chips miteinander kommunizieren, ist die Technik nur sehr schwer von Kriminellen zu missbrauchen.