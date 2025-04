Mit Bastian Schweinsteiger: RTL+ überträgt Kings League Deutschland

Die deutsche Version des Formats steht unter der Schirmherrschaft von Fussball–Weltmeister Bastian Schweinsteiger (40), der als Liga–Präsident fungieren wird. Acht Teams treten dabei gegeneinander an, wobei jedes Team von prominenten Persönlichkeiten geführt wird. Die Mischung aus Sport und Entertainment spiegelt sich dabei vor allem in der Zusammensetzung der Teamchefs wider. Neben Fussballgrössen wie Mario Götze (32) und dem ehemaligen Bayern–Sportvorstand Hasan Salihamidžić (48) sind auch bekannte Content Creator mit von der Partie. Streaming–Stars wie Papaplatte (28), Trymacs (30), BastiGHG (27), Zarbex (27), Filow (24) und Younes Zarou (27), die zusammen über 175 Millionen Follower in den sozialen Medien versammeln, führen ebenso eigene Teams in die 7–gegen–7–Duelle.