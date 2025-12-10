Mit Berliner Verdienstorden gewürdigt: Peter Plate dankt AnNa R.

«Viel zu früh gegangen»

Peter Plate selbst hat sich ebenfalls in einem Instagram–Post zu der Auszeichnung geäussert und zeigt sich dankbar. Er wolle sich bei vielen Menschen bedanken, «zwei stehen ganz vorn: AnNa R., die viel zu früh gegangen ist und ohne die ich heute hier nicht stehen dürfte.» Die zweite Person sei Ulf Leo Sommer, «mit dem ich seit 35 Jahren arbeite, streite, singe, lache, lebe.» Auch wolle er seiner Mutter und seinem Mann Lee danken. Letzterer gehe mit ihm durch Höhen und Tiefen, «kennt mein ganzes Theater – das auf der Bühne und das im Kopf – und stampft mit dem Fuss auf, wenn es mal wieder reicht. Wer so liebt, hat auch einen Preis verdient.»