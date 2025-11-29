Mit besonderem Namen: Melania Trump gründet eigene Produktionsfirma

Dokumentarfilm «Melania» startet im Januar

Am Freitag schrieb die First Lady in den sozialen Netzwerken neben ein Video mit dem animierten Firmenlogo: «Ich präsentiere. Muse Films, meine neue Produktionsfirma.» Angeblich war Muse der Codename des Secret Service für sie während der ersten Amtszeit ihres Mannes, US–Präsident Donald Trump (79). Gleichzeitig machte die 55–Jährige Werbung für die Dokumentation «Melania», die am 30. Januar in den USA und ausgewählten internationalen Kinos startet.