Mit Bild aus dem Krankenhaus: Sofía Vergara meldet sich nach OP

Erste Knie–OP im vergangenen Jahr

Sofía Vergara gab in ihrem Beitrag nicht an, warum sie den Eingriff benötigte. Im April 2024 verriet sie US–Medienberichten zufolge in ihren Instagram–Storys ebenfalls, dass sie sich einer Knieoperation unterzogen hatte. Ihr damaliger Freund, der Arzt Justin Saliman, kümmerte sich damals um sie, wie sie ebenfalls mit einem Bild zeigte. Das Paar hat sich nach rund einem Jahr Beziehung in der Zwischenzeit getrennt.