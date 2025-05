Mit Brustwarzen-Tattoos gegen die Spuren von Krebs

Welche speziellen Techniken und Farbtöne verwenden Sie, um die Illusion von Dreidimensionalität zu erzeugen?

Engel: Ich habe im Laufe der Jahre spezielle Techniken, Farben und Maschinen entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass das «normale» Tätowieren in diesen Arealen der Haut nicht funktioniert. Aufgrund von starker Vernarbung, verschiedenen Hauttransplantationen, der Chemotherapie und der Bestrahlung verändern sich die Hautzellen. Die Haut an sich lässt sich dann ganz anders tätowieren. Ich möchte eine lebensecht anmutende Tätowierung machen, die wirklich so aussieht, als wäre sie eine echte Brustwarze. Dafür habe ich eine spezielle Technik und Farbtöne entwickelt, natürlich konform der Richtlinien für Tätowiermittel (REACH–Verordnung). Auch spezielle Maschinen haben wir entwickelt, mit denen man mehr Möglichkeiten hat, verhärtete und vernarbte Haut zu tätowieren. Beispielsweise haben die Nadelspitzen eine spezielle Struktur, damit sie die Farbe in das schwierige Gewebe einbringen. In jeder Kundenakte ist genau vermerkt, welche Farben verwendet wurden, wie die Farben angemischt sind, welche Nadeln zum Einsatz kamen. So kann ich alles nachvollziehen und wiederum daraus lernen, was bei welcher Frau funktioniert hat.