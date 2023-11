Mit Cape und Cut-out: Naomi Watts zieht die Blicke auf sich

Starauflauf bei den «Harper's Bazaar Women of the Year Awards» in London: Doch eine stach besonders hervor. Naomi Watts (55) begeisterte in einem eleganten schwarzen Kleid der Luxus–Designerin Tory Burch. Die bodenlange Robe mit Cape–ähnlichen Ärmeln und raffiniertem Cut–out am Dekolleté war ein echter Hingucker. Goldene Accessoires und ein knallroter Lippenstift komplettierten den eleganten Auftritt der australischen Schauspielerin.