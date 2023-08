Mit dem Camper durch Südschweden: Die schönsten Stopps

Ystad, Ales Stenar und Sandhammaren

Weiter in den Süden und auf der Küstenstrasse entlang mit weitem Blick über die Ostsee geht es in das malerische Ystad. Die Hafenstadt wurde vor allem durch die Wallander-Krimis bekannt. Henning Mankells Romanfigur ermittelt in der südschwedischen Kleinstadt und so können Fans auf seinen Spuren wandeln. Aber auch für Nichtkenner der Romane lohnt sich ein ausgiebiger Spaziergang durch die Gassen mit seinen Fachwerkgebäuden und den einstöckigen Häusern mit prächtigen Stockrosen-Bepflanzungen. Viele Galerien, kleine Läden und Cafés befinden sich in den Hinterhöfen der Häuser, sodass sich ein wachsamer Blick auf einem Streifzug lohnt.