Mit dem Smartphone auf Reisen: Das sollten Sie beachten

Immer genug Saft

Das Wichtigste ist natürlich die Stromversorgung. Eine Powerbank dabei zu haben, die am besten genug Kapazität für mehrere volle Ladungen des Handys hat, kann daher essenziell sein - speziell, wenn man längere Zeit in der Natur unterwegs ist und nicht genau weiss, wann man vor der nächsten Steckdose steht. Selbstredend sollte man in diesen Momenten sein Ladekabel nicht vergessen. Zur Sicherheit lohnt es sich, mehrere Kabel mitzunehmen, falls eines beschädigt ist. Je nach Urlaubsort kommt es dann allerdings auch darauf an, den richtigen Adapter für die Steckdose eingepackt zu haben. Ob das nötig ist und welcher Adapter der Richtige ist, sollten Urlauber unbedingt im Vorfeld ihrer Reise klären.