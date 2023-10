Mit Detlev Buck: Neuer Münster-«Tatort» läuft im Dezember

Fans können sich auf einen neuen Münster–«Tatort» mit Gaststar Detlev Buck (60) freuen. Der neue Fall soll in der Vorweihnachtszeit ausgestrahlt werden. Das Erste wird «Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel» am 10. Dezember wie gewohnt ab 20:15 Uhr zeigen, wie nun bekannt wird.