Mit diesem Rekord lassen Depeche Mode sogar die Beatles hinter sich

Auch Herbert Grönemeyer und Lana Del Rey steigen in die deutschen Charts ein

Mit seinem neuen Album «Das ist los» ist auch Pop-Gigant Herbert Grönemeyer (66) auf Platz zwei in die deutschen Albumcharts eingestiegen. Die US-amerikanische Sängerin Lana Del Rey (37) holt sich mit ihrem neuen Langspieler «Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd» den dritten Platz vor den Rock-Legenden von Pink Floyd, deren klassisches Album «The Dark Side of the Moon» anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums neu veröffentlicht wurde, und von Rang 42 auf Position vier klettert. Komplettiert werden die Top fünf von Subway To Sally mit ihrem neuen Album «Himmelfahrt».