Mit diesen Handzeichen und Codes bekommen Frauen Hilfe

Ob in der Partnerschaft, auf der Strasse oder im Club: 97 Prozent der Frauen in Deutschland haben sich schon einmal sexuell belästigt gefühlt. In solchen Situationen fällt es Betroffenen oft schwer, auf sich aufmerksam zu machen. Einige Handzeichen und Codewörter sollen es einfacher machen, sich Hilfe zu suchen. Diese geheimen Codes sollte jeder kennen.