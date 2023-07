Unglaubliche zwei Milliarden Menschen weltweit haben WhatsApp auf ihrem Smartphone installiert. Allein in Deutschland nutzen 82 Prozent der Menschen den Messenger des Facebook-Konzerns Meta. Doch immer mehr haben trotz Beteuerungen, dass alle Nachrichten, Anrufe, Fotos und Videos Ende-zu-Ende-verschlüsselt sind (E2EE), Zweifel an der Datensicherheit. Immerhin befindet sich der Mutterkonzern in den USA, wo Sicherheitsbehörden vergleichsweise einfach Zugriff auf Nutzerdaten erhalten und es in der Vergangenheit immer wieder zu Datenlecks bei grösseren Firmen gekommen ist. Von dieser Unsicherheit profitieren viele kleinere, oft in der EU angesiedelte Messenger.