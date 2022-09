Mit diesen Problemen hatte Jennifer Lopez vor der Hochzeit zu kämpfen

Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) schwelgen noch immer in Erinnerungen an ihren grossen Tag. Am 20. August haben sie im US-Bundesstaat Georgia mit rund 100 Gästen ihre grosse Hochzeit gefeiert. In den vergangenen Tagen gab die Sängerin Details zu der Zeremonie in ihrem «On The JLo»-Newsletter preis. In einem aktuellen Beitrag erzählt die 53-Jährige laut «People» von Schwierigkeiten kurz vor der Hochzeit.