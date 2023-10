Mit diesen Promis möchte Yeliz Koc den «PBB»-Container nicht teilen

Die ersten beiden Bewohner für die zehnte Ausgabe «Promi Big Brother» stehen fest: Neben Schlagersänger Peter Klein (56) wird Reality–TV–Star Yeliz Koc (29) am Montag, den 20. November, zur Primetime in den Container einziehen. Am Montag (9. Oktober) bestätigten die beiden ihren Auftritt in der Kult–Realityshow im Rahmer einer Pressekonferenz. Während Peter Klein sich als «Mensch, der mit jedem klar kommt», bezeichnete, zeigte sich Yeliz Koc froh darüber, mit zwei bestimmten Promi–Damen nicht im Container aufeinander treffen zu müssen.