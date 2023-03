Mit diesen Tipps sparen Sie beim Lebensmitteleinkauf viel Geld

Die Lebensmittelpreise sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Für viele Menschen bedeutet das: Beim Einkaufen wird gespart! Das spiegelt sich auch in einer aktuellen Umfrage von HelloFresh wider. Zwei Drittel der Befragten gaben an, beim Kauf und Verzehr von Lebensmitteln künftig umsichtiger sein zu wollen. Wie das gelingt, erklärt Finanzexpertin Lisa Hassenzahl in Kooperation mit dem Kochboxanbieter. «Für mich am wichtigsten: Vor dem Einkauf in Ruhe schauen, welche Lebensmittel noch zu Hause vorrätig sind und auf jeden Fall vor dem Einkaufen etwas essen!» Mit diesen Tipps der Fachfrau lässt sich günstig und nachhaltig einkaufen.