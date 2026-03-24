Mit diesen Worten feiert Anna Ermakova ihre Mutter

Anna Ermakova (26) und ihre Mutter sind ein eingespieltes Team. Das wird auch in den öffentlichen Glückwünschen deutlich, die das Model an Angela Ermakova (58) richtet.
Innige Mutter–Tochter–Bilder
In einem Instagram–Post schrieb die 26–Jährige am späten Montagabend: «Alles Gute zum Geburtstag, Mama. An die einzigartigste, lustigste, widerstandsfähigste Dame, die ich kenne.» Dazu teilte sie mehrere Bilder, die das Mutter–Tochter–Duo in verschiedenen Momenten zeigen – etwa Arm in Arm in Bademänteln, am Strand, im Fahrstuhl und bei einer Veranstaltung. Auch ein alter Schnappschuss, auf dem Angela Ermakova ihre damals noch kleine Tochter auf dem Arm hält, ist unter den veröffentlichten Bildern.
Auf weiteren Fotos ist die 58–Jährige allein und gut gelaunt zu sehen. Sie strahlt beim Spazierengehen, vor dem monegassischen Jachthafen und in einer Limousine. Ein kurzer Clip zeigt sie zudem beim Herumalbern in einem Flugzeug. In einer Story betonte Anna Ermakova ausserdem, wie sehr sie ihre Mutter liebt.
Am Sonntag stand Anna Ermakova noch selbst im Mittelpunkt: Das Model wurde 26 Jahre alt. Dazu postete Anna Ermakova ebenfalls etliche Bilder von früher und heute. Dazu schrieb sie: «Geburtstags–Update: so voller Liebe.»
Sie hat inzwischen vier Halbgeschwister
Anna stammt aus einer Affäre ihrer Mutter mit Tennislegende Boris Becker (58). Die Liaison löste damals grosses mediales Aufsehen aus und machte international Schlagzeilen. Beckers erste Ehe mit Barbara (59) zerbrach daran, die beiden haben die Söhne Noah (32) und Elias (26). Mit seiner zweiten Ehefrau Lilly (49) bekam er Sohn Amadeus (16). Seit September 2024 ist der frühere Profispieler in dritter Ehe mit Lilian de Carvalho Monteiro verheiratet, die im November 2025 mit Tochter Zoë Vittoria sein fünftes Kind zur Welt brachte.