Mit dieser Antwort entging Geena Davis den Avancen von Jack Nicholson

Hoffmans Rat kam prompt zur Anwendung, nachdem sie nach «Tootsie» mit ein paar Casting-Direktoren und Jack Nicholson gemeinsam essen war: «Eines Tages lag dann ein Zettel unter der Tür, auf dem stand: ‹Bitte rufen Sie Jack Nicholson unter dieser Nummer an.›» Die Schauspielerin konnte es nicht glauben, kam der Aufforderung aber nach. Am Telefon fragte Nicholson demnach: «‹Hey, Geena. Wann wird es denn passieren?› Ich dachte: ‹Oh, nein - warum habe ich nicht gemerkt, dass es darum geht?›» Doch sie blieb ruhig und rezitierte Hoffmans Worte: «‹Äh, Jack, ich würde gerne. Du bist sehr attraktiv›», sagte sie. «‹Aber ich habe das Gefühl, dass wir irgendwann in der Zukunft zusammenarbeiten werden, und ich würde es hassen, die sexuelle Spannung zwischen uns zu ruinieren.› Er meinte: ‹Oh, Mann, woher hast du das?› Es hat also funktioniert.»