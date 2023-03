Der britische Naturforscher David Attenborough (96) und die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926-2022) sind sich in der Vergangenheit immer wieder begegnet. So sind die beiden einst gemeinsam durch die Gärten des Buckingham Palastes gestreift. In Gedenken an die verstorbene Monarchin pflanzte der berühmte Tierfilmer jetzt gemeinsam mit Londoner Schulkindern eine Eiche, wie «The Telegraph» schreibt. Dabei erwähnte er, dass die Queen eine «grosse Baumliebhaberin» gewesen sei.