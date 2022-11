Als nächstes flimmert der Text «Boston, diesen Freitag, 2. Dezember» über den Bildschirm. Es folgt ein Schnelldurchlauf der 15 Anwärterinnen und Anwärter auf den Umweltpreis. In fünf Kategorien werden Organisationen und Initiativen ausgezeichnet, die sich gegen den menschengemachten Klimawandel engagieren. Der Prince of Wales hatte den Preis 2020 zusammen mit dem britischen Naturfilmer David Attenborough (96) ins Leben gerufen. Die erste Preisverleihung fand vergangenes Jahr in London statt, die zweite geht am Freitag (2. Dezember) in Boston über die Bühne.