Bei RTL startet eine neue Quizshow: In «Die grosse GEO-Show - In 55 Fragen um die Welt» begeben sich Stars auf eine besondere Reise. Das neue Format flimmert am Samstag, dem 20. Mai ab 20:15 Uhr, zum ersten Mal über die Bildschirme. Die Woche darauf, am 27. Mai, folgt erneut zur Primetime eine weitere Ausgabe. Sonja Zietlow (54) führt als Moderatorin durch die Show, unterstützt wird sie dabei vom Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens (55).