Mit Ex-Paaren: Diese Promis sind bei «Love Island VIP» dabei

Am 24. Oktober 2024 ist es so weit: Beim Datingshow–Ableger «Love Island VIP» will Moderatorin Sylvie Meis (46) erstmals Promis verkuppeln. Nun hat RTLzwei die Namen der berühmten Teilnehmer bekannt gegeben. Das Wort berühmt muss man sich natürlich in Anführungszeichen denken. Denn es handelt sich vor allem um Reality–Sternchen, die entweder in dem Mutterformat «Love Island» oder verwandten Datingshows debütierten.