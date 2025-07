Mit Familie: Kronprinzessin Amalia feiert Ende ihres Bachelor-Studiums

Nach ihrem Abschluss wird Amalia ein weiteres Bachelorstudium an der Universität von Amsterdam beginnen. Wie der Palast vor wenigen Wochen mitteilte, werde sie einen Studiengang in niederländischem Recht belegen. Daneben will sie «in den kommenden zwei Studienjahren am Ausbildungsprogramm des Defensity College teilnehmen», hiess es. In diesem Programm des Verteidigungsministeriums wird sie zur Militärreservistin ausgebildet.