Mit fast 80: Diana Ross ist Star der neuen Yves-Saint-Laurent-Kampagne

Zeitlose Musik–Legende

An ihrem Ikonen–Status arbeitet Diana Ross seit den 1950er–Jahren. 1944 in Detroit geboren, gründete sie 1959 gemeinsam mit Schulfreundinnen eine fünfköpfige Band. Über eine Freundschaft mit Musik–Legende und Produzent Smokey Robinson (83) kam sie in Kontakt mit dem Label Motown Records. Ab 1961 ging es steil bergauf. Mit den Supremes schmetterte sie Evergreens wie «Where did our love go» und «Stop! In the Name of Love».