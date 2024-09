Mit «Harry Potter»-Star: Alle News zur vierten «Bridgerton»-Staffel

Sophie Baek hat ihre Familie im Schlepptau

Allein wird Sophie Baek aber nicht in Staffel vier anreisen. Wie nun bekannt wurde, stossen die Schauspielerinnen Katie Leung (37), Michelle Mao und Isabella Wei zum Cast. Vor allem «Harry Potter»–Fans dürfte Leung ein Begriff sein – sie spielte in der Romanverfilmung Ravenclaw–Schülerin Cho Chang. In «Bridgerton» wird sie Sophies Stiefmutter Lady Araminta Gun verkörpern, deren zwei Töchter Rosamund (Mao) und Posy (Wei) ebenfalls auf dem Heiratsmarkt sind.