«Mit Herz und Hilde» mit Martin Brambach: Ronnie fällt in Ungnade

38 Jahre Ehe – das will gefeiert werden. Hilde Bornowski (Steffi Kühnert, 62) hat alles vorbereitet, um sich vor Freunden noch einmal das Jawort mit ihrem Ronnie (Martin Brambach, 58) zu geben. Doch ausgerechnet an diesem Tag klopft es an der Tür, und vor ihr steht eine junge Frau mit einer Behauptung, die alles verändert: Tamara May (Kotbong Yang, geb. 1994) ist aus Stuttgart angereist und sucht ihren biologischen Vater... Ronnie – was dieser im wilden Wendeherbst 1989 angestellt hat, hätte Hilde ihm nie zugetraut. Als Konsequenz setzt sie ihren Mann vor die Tür.