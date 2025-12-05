«Mit Herz und Hilde» mit Martin Brambach: Ronnie fällt in Ungnade

38 Jahre Ehe – das will gefeiert werden. Hilde Bornowski (Steffi Kühnert, 62) hat alles vorbereitet, um sich vor Freunden noch einmal das Jawort mit ihrem Ronnie (Martin Brambach, 58) zu geben. Doch ausgerechnet an diesem Tag klopft es an der Tür, und vor ihr steht eine junge Frau mit einer Behauptung, die alles verändert: Tamara May (Kotbong Yang, geb. 1994) ist aus Stuttgart angereist und sucht ihren biologischen Vater... Ronnie – was dieser im wilden Wendeherbst 1989 angestellt hat, hätte Hilde ihm nie zugetraut. Als Konsequenz setzt sie ihren Mann vor die Tür.
Ärger kommt selten allein
Und als wäre das Familiendrama nicht genug, hat Hilde noch ein ganz anderes Problem. In ihrer Kantine «Hildes Kantine» hat sie zu viele Gratis–Burger an Bedürftige verteilt – ohne Spendenquittungen. Dazu kommen vermeintlich private Fahrten mit dem Firmenwagen. Das Finanzamt fordert nun eine horrende Nachzahlung. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Lore (Anne–Kathrin Gummich, geb. 1964) und Angie (Judith Engel, 56) muss sich die Unternehmerin inmitten des Chaos etwas einfallen lassen.
Der Film ist das Sequel zu «McLenBurger – 100% Heimat» aus dem Jahr 2022. Erneut inszeniert Regisseur Markus Herling die Geschichte mit Wärme, Humor und Tempo. Während Johannes Rotter und Natalie Tielcke das Drehbuch zum ersten Film lieferten, überzeugt diesmal das Autorenduo Klaus Arriens und Thomas Wilke mit einer spannungsreichen Familienkonstellation und trockenem Dialogwitz. Gedreht wurde von Ende Januar bis Ende Februar 2024 in Pasewalk, Mecklenburg–Vorpommern, und Umgebung sowie in Berlin.
Martin Brambach über langjährige Beziehungen
«Tatort»–Star Martin Brambach weiss aus eigener Erfahrung, was eine Beziehung über Jahrzehnte stark macht. «Auch wenn man schon viele Jahre zusammen ist, sollte man dem Anderen unbedingt seinen Raum lassen und nicht denken, der andere gehöre einem», erklärt er im Interview zur Produktion. Er selbst sei zum zweiten Mal verheiratet und seit über 20 Jahren mit seiner Frau zusammen.
Einen Wesenszug schätzt er an seiner Filmfigur Ronnie besonders: «Der ist authentisch und will und kann sich gar nicht verbiegen, der trägt sein Herz auf der Zunge.» Ronnie gehöre zwar nicht zu den wirtschaftlichen Gewinnern der Wende, sei sich aber treu geblieben.
«Mit Herz und Hilde» steht in der ARD Mediathek bereit und läuft am Freitag, 5. Dezember 2025, um 20:15 Uhr im Ersten.