Mit hochkarätigen Gästen: Missy Elliott geht auf Tour

Tour durch 24 nordamerikanische Städte im Sommer

«Out of this World – The Missy Elliott Experience» lautet der Name der Tour. Sie startet am 4. Juli 2024 im kanadischen Vancouver und führt durch insgesamt 24 Städte in Nordamerika. Den Abschluss bildet ein Auftritt am 22. August in Rosemont im US–Bundesstaat Illinois. Der Ticketverkauf beginnt am 9. April.