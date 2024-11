Mit Hugh Jackman: Ryan Reynolds schiesst gegen Martha Stewart zurück

«Er kann lustig auftreten»

Stewart trat als Gast in der Game–Show «Rent Free» auf und musste die drei Promis erraten, mit denen die Befragten am liebsten Zeit verbringen würden. Im Verlauf brachte die Fernsehköchin in Bezug auf Reynolds an: «Er ist wahrscheinlich auf der Liste, nur weil er sich in seinen Filmen verhüllt und man sein Gesicht nicht sieht». Bevor der Schauspieler als Teil des Rankings offengelegt wurde, erwähnte sie, Reynolds sei «ein guter Schauspieler. Er kann lustig auftreten, aber er ist nicht lustig. Vielleicht kann er wieder lustig spielen.»