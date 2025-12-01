Mit Hund und Tanzeinlage: Dänische Royals schmücken Weihnachtsbaum

Frederik ist seit 2024 König

Es ist das zweite Weihnachtsfest für Frederik, das er als Monarch begeht. Der 57–Jährige ist seit dem 14. Januar 2024 König von Dänemark. Er folgte seiner Mutter Margrethe II. (85) auf den Thron, die nach 52–jähriger Amtszeit abdankte. Mit Ehefrau Mary, mit der er seit 2004 verheiratet ist, hat Frederik vier Kinder: Kronprinz Christian kam 2005 zur Welt, derzeit macht er seine Militärausbildung. Prinzessin Isabella folgte 2007. Vier Jahre später freute sich das heutige Königspaar dann über die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine.