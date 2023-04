Mit Jason Momoa: «Minecraft» kommt im April 2025 ins Kino

«Aquaman 2» startet am 20. Dezember

Zudem steht ein neuer Starttermin für einen weiteren Momoa-Streifen fest: Die Fortsetzung seines Erfolges «Aquaman» wird vom 25. auf den 20. Dezember 2023 vorgezogen. Dolph Lundgren (65) und Nicole Kidman (55) sind weitere Stars bei «Aquaman and the Lost Kingdom». Am 25. Dezember soll stattdessen «The Color Purple» starten, das unter anderen von Oprah Winfrey (69) und Steven Spielberg (76) produziert wird.