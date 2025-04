Mit Joey Kelly: Survival-Serie «Most Wanted» startet am 14. Mai

Zuschauer werden zum Teil der Show

Die flüchtigen Prominenten sind nämlich ohne Geld, Handy oder persönliche Gegenstände unterwegs und daher auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Die Zuschauer können selbst entscheiden, ob sie den Stars mit Geld, Essen, Mitfahrgelegenheiten oder Schlafplätzen helfen – oder ob sie stattdessen in der Joyn–App, per Telefon oder über soziale Netzwerke entscheidende Hinweise an das Hunter–Team geben.