Mit «Keksi» auf Partnersuche: Die «Bachelorette» ist alleinerziehend

Mann auf Bestellung - kann RTL liefern?

Esoterisch beseelt geht es los: «Bachelorette» und Content Creatorin Jennifer beschwört gleich im ersten Satz der neuen Staffel ihre nähere Zukunft: Sie habe «manifestiert», also beim Universum bestellt, dass sie in wenigen Wochen einen Freund haben werde: «Das wird so sein.» Dass Jennifer in den vor ihr liegenden Folgen ihren Traumpartner findet, ist für sie also keine Frage des «ob», sondern des «wer». Hat der zuständige Kölner «Lieferdienst» RTL Jennifers Traumtyp im Sortiment? Und welche nichtbestellten Bewerber lässt die Frau mit der Macht der Rosen wieder zurückgehen?