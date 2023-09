Ganz besonders Eltern sollten die Identität ihrer Kinder schützen. In einer aktuellen Kampagne sensibilisiert die Telekom daher für die Gefahren von Identitätsdiebstahl, das Video «Nachricht von Ella» ging in kurzer Zeit viral. Das hypothetische Szenario zeigt, wie einfach es mit heutigen Mitteln ist, die Identität anderer Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, zu stehlen. Wie man sich davor schützen kann und vor welchen Szenarien man sich besonders in Acht nehmen sollte, erklärt Expertin Marike Mehlmann–Tripp von der Deutschen Telekom.