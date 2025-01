Mit Kleid und Perücke: Joe Jonas begeistert mit Drag-Video

Wie auf TikTok üblich, synchronisierte Jonas dazu einen Satz: «I‹m going rollerskating, don›t touch my stuff!», zu deutsch: «Ich bin Rollschuhlaufen, lass meine Sachen in Ruhe». Der Dialog–Schnipsel stammt aus der 90er–Jahre–Horrorserie «Are You Afraid of the Dark?» (in Deutschland «Grusel, Grauen, Gänsehaut»).