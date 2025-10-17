Mit Klitschko, Pooth und Co.? ProSieben dreht Doku über Promi-Kinder

Mit dabei soll etwa die Tochter von Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47) sein. Die 19–jährige Summer Terenzi ist gerade dabei, genau wie ihre berühmten Eltern selbst als Sängerin durchzustarten und performte bereits auf grossen deutschen Festivalbühnen. Ebenfalls soll Diego Pooth (22) mit dabei sein. Der Sohn von Franjo (56) und Verona Pooth (57) trat jüngst ins Rampenlicht, als er die RTL–Tanzshow «Let's Dance» 2025 gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (38) gewann.