Mit Klopp, Müller, Hummels: MagentaTV stellt sein WM-Programm vor

Auch kostenlose Spiele ohne Abo

44 der 104 Partien zeigt MagentaTV exklusiv. Darunter sind zwölf Spiele der K.–o.–Runde: sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz drei. Das kleine Finale läuft bei MagentaTV allerdings nur dann exklusiv, wenn die deutsche Mannschaft nicht beteiligt ist. Sollte die DFB–Elf antreten, liegt das Zugriffsrecht wie bei allen anderen Spielen des deutschen Teams beim öffentlich–rechtlichen Fernsehen.